%%%Media Quality Report 2018/1: Viewability steigt, Brand Safety nimmt ab %%%

Die Viewability von Online-Werbung in Deutschland entwickelt sich weiter positiv: Im ersten Halbjahr 2018 erreichten Desktop-Video-Anzeigen eine durchschnittliche Sichtbarkeit von 66,6 Prozent und damit eine ähnlich hohe wie Desktop-Display-Werbung. Das ergab der 'Media Quality Report' des Berliner Technologieanbieters Integral Ad Science. Die Untersuchung gibt Auskunft über die Entwicklung von Ad Fraud, Brand Safety und Viewability von digitaler Werbung in Deutschland. Demnach liegt die durchschnittliche Betrachtungszeit von Desktop-Video-Ads bei 13 Sekunden.

Beim Thema Brand Safety hat sich die Situation hingegen weiter verschlechtert: Die Gefahr, dass Desktop-Display-Anzeigen neben bedenklichen Inhalten ausgespielt wird, hat sich in Deutschland im ersten Halbjahr 2018 um gut 18 Prozent erhöht und liegt nun bei 10,4 Prozent. Im Desktop-Videobereich werden 19,2 Prozent aller Anzeigen, die über Publisher eingekauft werden, in nicht markensicheren Medien-Umfeldern platziert.

Besser sieht es dagegen bei Ad Fraud aus: Hier verzeichnete der deutsche Markt im Vergleich zu den globalen Benchmarks im ersten Halbjahr 2018 weniger Anzeigenbetrug bei den Kampagnen. Werden keine Anti-Fraud-Technologien eingesetzt, sind 8,6 Prozent der Desktop-Video-Impressions von Ad-Fraud betroffen und zehn Prozent der Desktop-Display-Impressions.

Erstmals wurden in diesem Jahr neben Daten für Display und Programmatic auch gesonderte Messwerte für die Kanäle Video, Mobile Web und Mobile In-App ausgewiesen. Demnach war mit 50,8 Prozent nur rund die Hälfte der Mobile-Web-Display-Werbung in Deutschland sichtbar. Etwas geringer fällt die Sichtbarkeit der In-App-Display-Werbung aus: Sie liegt insgesamt bei nur 43,5 Prozent. Zudem ist das Risiko, dass Werbeeinblendungen neben unangemessenen Inhalten erscheinen, um 41 Prozent höher als im Display-Bereich. Insgesamt werden 14,7 Prozent der mobilen Werbeanzeigen in Umfeldern ausgespielt, die nicht markensicher sind. Werden Platzierungen direkt über Publisher eingekauft, liegt der Wert bei 15,6 Prozent.