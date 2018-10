%%%Ströer übernimmt Vermarktung von Sporttotal.tv %%%

Der Vermarkter Ströer und die Sporttotal AG haben eine umfangreiche Partnerschaft vereinbart. In diesem Zuge vermarktet Ströer ab sofort die Werbeformen auf Amateursport-Streaming-Plattform Sporttotal.tv. Gleichzeitig werden die Inhalte des Portals künftig auch auf t-online.de zu sehen sein. Die Nachrichten-Website gehört seit 2015 zu Ströer und zählt zu den reichweitenstärksten News-Angeboten im Netz. Im August 2018 verzeichnete t-online.de rund 26,7 Mio. Unique User.

Christian Schmalzl, CEO von Ströer, sagt: "Sporttotal.tv hat nicht nur mit Streams und Highlight-Shows, sondern auch mit den Live-Streams, Video-on-Demand und von Nutzern geteilten Clips gezeigt, welches Potenzial im Amateurfußball und im Amateursport generell steckt. Diese Inhalte sind für sehr viele regionale und lokale Werbekunden extrem attraktiv. Hier können wir zielgenau hochwertige Reichweite vermarkten."

Sporttotal.tv zeigt in der Saison 2018/2019 voraussichtlich über 4.000 Begegnungen aus drei von fünf Fußball-Regionalligen, 14 Oberligen, 16 Verbandsligen, 26 Landesligen sowie 23 Bezirksligen und sieben Landesklassen. Dafür hat sporttotal.tv über 300 Vereine in den deutschen Amateurligen mit einer speziellen Kamera-Technologie ausgestattet, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live zu übertragen. Neben Amateur-Fußball überträgt Sporttotal.tv auch die Volleyball-Bundesliga der Frauen und Männer. Darüber hinaus laufen Pilotprojekte in weiteren Sportarten wie Hockey und Eishockey.