TLC Crime wird zu ID

Unter dem Namen TLC Crime strahlte Discovery Communications bislang Crime-Serien auf dem Frauensender TLC aus. Künftig bündelt das Münchner TV-Unternehmen diese Inhalte unter der neuen Marke ID, was für Investigation Discovery steht.

Am 15. November startet unter ID die neue Serie 'Crimes of Fashion'. Sie dokumentiert die Mordverbrechen in der Modewelt der 1990er Jahre. Neben Archivmaterial und wirklichkeitsgetreuen Nachstellungen kommen auch Familienangehörige, Freunde und Ermittler zu Wort.