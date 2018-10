%%%Anzeigenblatt-Leser investieren in Heim und Garten - finanzieller Spielraum wächst%%%

Leser von Anzeigenblättern investieren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung intensiver in das eigene Heim und das persönliche Wohlbefinden. Gesundheits- und Umweltaspekte spielen beim Einkauf eine wachsende Rolle. Das sind zentrale Auswertungsergebnisse der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA), die der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), Berlin, jetzt in der Broschüre 'Die Anzeigenblätter in der AWA 2018' veröffentlicht. 61,5 Prozent der Leser sind laut der Erhebung an der Gartenpflege und Gartengestaltung interessiert - rund 9,3 Prozentpunkte mehr als in der Gesamtbevölkerung. Auch die Themen Wohnen und Einrichten stehen bei 82 Prozent der Wochenblattnutzer (LpA) hoch im Kurs.

Beim Einkauf spielt neben der Präferenz für regionale Waren und Produkte auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle für die Wochenblattleser. Sie legen Wert auf den Kauf von Bioprodukten (27,5 Prozent), achten bei Lebensmitteln darauf, dass die Produkte aus artgerechter Tierhaltung stammen (32,4 Prozent) und zahlen für umweltfreundliche Produkte auch gerne mehr (34,6 Prozent - Zahlen jeweils LpA). Diese höhere Ausgabebereitschaft können sich die Menschen auch leisten: Der Anteil der Anzeigenblattleser (LpA) mit einem finanziellen Spielraum von 500 Euro und mehr ist in den letzten Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Die Beurteilung der eigenen wirtschaftlichen Lage hat sich entsprechend verbessert - von deutlich mehr als der Hälfte der Leser wird diese als gut oder sehr gut eingeschätzt.