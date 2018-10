%%%Verkauf von Arvato-Call-Centern in Halle und Magdeburg geplant%%%

Die Bertelsmann-Tochter Arvato, Gütersloh, will weniger Call-Center in Ostdeutschland schließen als bisher angekündigt. Die größten Niederlassungen in Halle, Magdeburg und Cottbus mit insgesamt etwa 700 Mitarbeitern sollen an den britischen Betreiber Capito verkauft werden.Das hat Arvato-Unternehmenssprecher Gernot Wolf am Montag gegenüber dem MDR bestätigt. Zum Stand der Verhandlungen wollte Wolf sich nicht äußern. Er verwies darauf, dass die Wettbewerbsbehörden einem Verkauf noch zustimmen müssten. Das Vorhaben ist u.a. beim Bundeskartellamt angemeldet.

Ende Mai hatte Arvato angekündigt, sieben Standorte in Ostdeutschland wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit schließen zu wollen, darunter die Callcenter in Halle und Magdeburg. Insgesamt wollte das Unternehmen fast 950 Stellen streichen. In Sachsen-Anhalt wären bei der Schließung der Standorte Magdeburg und Halle 430 Mitarbeiter betroffen. In Halle arbeiten etwa 110 Beschäftigte bei Arvato. In Magdeburg sind es 320. An der geplanten Schließung der Standorte in Dresden, Leipzig, Gera und Suhl zum 30. Juni 2019 hält Arvato dagegen fest.