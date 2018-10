%%%Wort & Bild und WEFRA starten gemeinsame Fortbildungsplattform für Apotheken%%%

Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baiersbrunn bei München und die WEFRA Werbeagentur mit Stammsitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt gründen ein gemeinsames Joint Venture für eine Fort- und Weiterbildungsplattform. An dem Joint Venture ist der Wort & Bild Verlag mehrheitlich beteiligt. Kern des Unternehmens ist der Informations-Kanal für Fachkräfte in der Apotheke, der PTA-Channel, den die WEFRA einbringt. Die Plattform soll nun um neue Module und Fachwissen für den Apotheker- und PTA-Alltag erweitert werden.

"Wir übernehmen eine ausgereifte Bewegtbild-Technologie, die wir inhaltlich und konzeptionell weiter entwickeln werden", erklärt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags. "So bauen wir die Partnerschaft mit den PTA und den gesamten Apotheken-Teams im Sinne der Stärkung der Apotheke vor Ort weiter aus."

Der PTA-Channel bietet aktuell dreimal dreiminütige Video-Fortbildungen – derzeit insgesamt 107 Schulungsvideos zu 27 Marken – die von 4.500 PTA genutzt werden.

"Unsere Kunden wissen, dass wir im PTA-Channel ihre komplexen, erklärungsbedürftigen Marken der PTA kurzweilig und interessant vorstellen und sie bei der digitalen Transformation entlang aller Touchpoints der PTA begleiten", erläutert Ariane Haack-Kurz, geschäftsführende Gesellschafterin der WEFRA. "Diese Kompetenzen werden mit der Informationskompetenz des Wort & Bild Verlags gebündelt, um künftig weitere Fortbildungsbedürfnisse in der Apotheke zu befriedigen." Wefra Digital bleibt technischer Dienstleister der Fortbildungsplattform.

