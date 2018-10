%%%Bertelsmann-Tochter Arvato CRM Solutions verliert Miles & More als Kunden%%%

Bei der Bertelsmann-Tochter Arvato CRM Solutions ist mit dem Vielflieger-Prämienmanbieter Miles & More GmbH ein wichtiger Kunde abgesprungen. In Folge dessen soll rund 100 Mitarbeitern in Gütersloh zum Jahresende gekündigt werden. Wie das Unternehmen auf Anfrage von Radio Gütersloh erklärte, versucht Arvato, so viele Beschäftigte wie möglich auf offene Stellen im Konzern zu vermitteln oder sozialverträgliche Lösungen zu finden. Weitere 60 Stellen sind in Wilhelmshaven betroffen. 1993 mit sieben Partnern, darunter Lufthansa, gestartet, ist Miles & More seit September 2014 eigenständig. Die Firma will ihr Call Center-Geschäft entweder an ein anderes Unternehmen vergeben oder selbst übernehmen.

Wie die 'Neue Westfälische' aus Belegschaftskreisen von Arvato erfuhr, könnte der Auftrag nun an die Bosch-Gruppe gehen. Deren Tochter Service Solutions hatte der Bertelsmann-Firma vor drei Jahren bereits das Lufthansa-Geschäft zur Bearbeitung von Kundenreklamationen abgenommen.

Wie kürzlich berichtet, soll die Call Center-Sparte von Arvato in Zukunft von einem 50/50 Joint Venture mit der marokkanischen Saham-Gruppe fortgeführt werden.