%%%Babylon Berlin stellt neuen Rekord in der Mediathek auf%%%

Die Serie 'Babylon Berlin' entwickelt sich auf den Online-Kanälen der ARD zu einem immer größeren Erfolg: Im Zeitraum vom 30. September bis zum 8. Oktober verzeichnete die Degeto-Produktion auf DasErste.de und in der Mediathek rund 3,39 Millionen Video-Abrufe. Wie die Sendeanstalt mitteilte, konnte bislang kein Angebot auf der Plattform innerhalb von neun Tagen ein größeres Interesse erzielen. Auch die Webseite DasErste.de/BabylonBerlin wird außergewöhnlich stark nachgefragt. Seit dem Start erreichte sie bislang rund fünf Millionen Page-Impressions. Auf der Seite gibt es neben Infos zu den Folgen und den Darstellern, auch Interviews, Making-ofs-Videos von den Dreharbeiten sowie ein multimediales Webspecial.

Unterdessen stürmt das Titellied 'Zu Asche, zu Staub' die Charts: Der Song, der in der Serie von der androgynen Sängerin Psycho Nikoros performed wird, belegt Platz 1 in den deutschen iTunes-Top-Songs und der Amazon Bestseller-Songs sowie aus dem Stand Platz 22 in den offiziellen deutschen Single-Charts.