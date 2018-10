%%%SevenOne Media realisiert erstmals Addressable-TV-Spot-Kampagne%%%

SevenOne Media und pilot Hamburg haben erstmals eine Addressable-TV-Spot-Kampagne umgesetzt. Über einen Zeitraum von vier Wochen wurden parallel die Spots der Kunden Hochland, Schwartau und Vamos Schuhe – je nach Standort des TV-Geräts – ausgespielt. So haben beispielsweise Zuschauer in Köln im gleichen Werbeblock einen anderen Werbespot gesehen als in Hamburg. Damit wurden die Spots erstmals innerhalb eines Werbeblocks überblendet.

Die Addressable-TV-Spots wurden per IP-Targeting umgesetzt, das auf dem SmartTV-Standard HbbTV 1.5 basiert. Insgesamt erreicht SevenOne Media per Addressable-TV rund 12 Millionen TV-Geräte. Im Rahmen der Kampagne für Hochland, Schwartau und Vamos Schuhe überblendete SevenOne Media die Spots in Werbeblöcken auf ProSieben Maxx, Sat.1 Gold und kabel eins Doku.

Technologie-Test

Thomas Wagner, Vorsitzender der Geschäftsführung von SevenOne Media, sagt: "Addressable-TV bietet für Werbetreibende zahlreiche neue Möglichkeiten, die Zuschauer eines TV-Senders individueller – etwa durch Targeting – mit ihren Botschaften anzusprechen. Mit der Test-Kampagne für die drei Kunden zeigen wir gemeinsam mit pilot Hamburg erstmals, wie über Addressable-TV auch innerhalb eines Werbeblocks gezielt bestimmte Zuschauergruppen individuell angesprochen werden können. Aber dies ist erst der Anfang. In den Addressable-TV-Spots steckt hohes Potenzial für unsere Kunden wie für uns als SevenOne Media."

Anja Liebig, Leiterin Audiovisuelle Kommunikation bei pilot Hamburg, erklärt: "Addressable-TV und insbesondere Addressable-TV-Spots sind echte Innovationsthemen im Werbemarkt. Dieser in erster Linie als Technologie-Test angelegte Einsatz stimmt uns sehr zuversichtlich, hier schlagkräftiges neues Tool an die Hand zu bekommen, um die Wirkung der Kampagnen für unsere Kunden weiter zu steigern."