%%%WhatsApp ab 2019 mit Werbung%%%

Der 2014 von Facebook übernommene Messengerdienst WhatsApp soll ab dem kommenden Jahr Werbung enthalten. 2019 läuft die Frist ab, die Facebook dem Unternehmen als Zeitraum gewährt hatte, in dem WhatsApp keine eigenen Gewinne erwirtschaften musste. Der Weg für Werbung sei damit frei, berichtet die 'Neue Westfälische' auf ihrer Website.

Einem Artikel des 'Wall Street Journal' zufolge plant WhatsApp Werbung zum Beispiel in Status-Meldungen, ähnlich wie bei Instagram. So sollen Nutzer insbesondere auf Firmen aufmerksam gemacht werden, die beispielsweise schon ihren Kundenservice auf WhatsApp anbieten. Doch auch Werbeanzeigen innerhalb des Posteingangs und anderswo in der App sind demnach denkbar. Der Start könnte im Frühjahr 2019 erfolgen.