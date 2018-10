%%%Snapchat kündigt Kurz-Serien an%%%

Das soziale Netzwerk Snapchat will mit einer Content-Offensive den sinkenden Nutzerzahlen entgegenwirken. Für den Herbst stellt der Dienst unter dem Label 'Snap Originals' eine Reihe von eigenproduzierten Video-Formaten in Aussicht. Darunter befinden sich neben Dokumentationen auch fiktionale Inhalte wie eine Krimi-, Comedy-, und eine Teenieserie. Wie die Muttergesellschaft Snap mitteilte, sollen die Clips rund fünf Minuten lang sein und jeweils sechs Sekunden Werbung enthalten, die nicht weggeklickt werden kann. Snapchat will jeden Tag eine neue Folge der Produktionen veröffentlichen. Für die Videos arbeitete das Unternehmen mit Hollywood-Produktionsstudios zusammen.