%%%Endemol Shine verkauft deutsches TV-Format 'Kitchen Impossible' nach Frankreich %%%

Die deutsche Koch-Show 'Kitchen Impossible' erhält einen französischen Ableger: Das Produktionshaus Endemol Shine hat eine Pilotfolge von 'Cuisine Impossible' für den Sender TMC produziert. Ein genauer TV- Ausstrahlungstermin wurde noch nicht bekanntgegeben. Damit läuft die deutsche Eigenentwicklung inzwischen in 21 Ländern.

'Kitchen Impossible' wurde 2014 von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit VOX entwickelt und ging erstmalig am 23. Dezember 2014 auf Sendung. Mittlerweile sind vier Staffeln des Formats realisiert worden. In Deutschland laufen aktuell Wiederholungen, im Dezember ist ein Weihnachtsspecial des Formats geplant. Der lange Atem, den Vox bei dem Format an den Tag legte, zahlte sich dabei aus: Während die Pilotfolge nur auf einen Marktanteil von 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam, werden inzwischen bis zu 13,8 Prozent in der Zielgruppe erreicht.

In der Sendung müssen Spitzenkoch Tim Mälzer und seine Herausforderer dem Geheimnis unbekannter Speisen auf die Spur kommen. Ohne Zutatenliste, Rezept oder die Werkzeuge ihrer eigenen Küche sollen regionale Spezialitäten anschließend nachgekocht. Bewertet werden sie am Ende von Stammgästen des Original-Restaurants.