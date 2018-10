%%%'Welt' und 'WamS' bringen neues Männer-Supplement auf den Markt%%%



Das neue Männermagazin 'Mr.Icon' erscheint zum Start mit vier verschiedenen Titelmotiven (Foto: Axel Springer)

Der Axel Springer-Konzern, Berlin, startet ein neues Männermagazin: Am 13. und 14. Oktober 2018 liegt 'Mr Icon erstmals der Welt und der Welt am Sonntag bei. Das Heft positioniert sich als Lifestyle-Heft für unterschiedliche Männertypen von heute. Zur Premiere erscheint der Titel daher mit vier verschiedenen Cover-Motiven: Die abgebildeten Männer, Trompeter Till Brönner, Architekt Rem Koolhaas, Schauspieler Jaden Smith und Model Tim Schuhmacher, sollen nach Angaben des Medienhauses die Perspektivenvielfalt von 'Mr Icon' widerspiegeln.



Die Erstausgabe von 'Mr Icon' beinhaltet eine Fotostrecke über ein Filmprojekt in der Arktis und interviewt den Jazz-Sänger Michael Bublé. Zudem macht sich der Schauspieler Axel Milberg in einem fiktiven Drehbuch Gedanken über die Lage der Männer in Zeiten von MeToo. Darüber hinaus gibt es ein Shooting mit dem Schauspieler August Wittgenstein in New York sowie ein Interview mit Georges Kern als Markenmacher der internationalen Uhrenszene. 'Mr Icon' wird ab 2019 zwei Mal im Jahr erscheinen. Die Heftinhalte werden außerdem regelmäßig auf welt.de/mricon veröffentlicht.



"Schon lange hatten wir die Idee, ein Männermagazin zu machen, doch auf den richtigen Zeitpunkt haben wir bewusst bis jetzt gewartet“, sagt Inga Griese, Chefredakteurin von 'Mr Icon'. "Die MeToo-Debatte kam und das ganze Prinzip Mann wurde infrage gestellt. Das war der Punkt, an dem wir beschlossen haben, die Idee von 'Mr Icon' in die Tat umzusetzen – nicht als politische, sondern als stilistische Antwort. Mit 'Mr Icon' wollen wir die Vielseitigkeit des modernen Mannes abbilden und ihm einen neugierigen und kompetenten Begleiter für ein stilbewusstes Leben zur Seite stellen."