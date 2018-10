%%%Warner Media will eigenes Streaming-Portal an den Start bringen%%%

Die Gründungswelle neuer Streaming-Angebote hält an: Nun hat auch das kürzlich von AT & T übernommene Medienunternehmen Warner Media, New York, angekündigt, einen Streaming-Dienst zu starten. Dort sollen Inhalte der Sendermarken HBO, TNT und TBS sowie des Produktionsstudios WarnerBros gebündelt werden. Warner kann hier etwa auf die 'Harry Potter'-Filme und die Sitcom 'The Big Bang Theory' zurückgreifen. John Stankey, COO von Warner Media, plant mit einem Starttermin im vierten Quartal 2019. Genauere Details – etwa zum Namen, den Abo-Preisen oder der Verbreitung – sind bislang nicht bekannt.

Das Vorhaben ist nicht der erste Versuch von Warner, mit dem Endkunden direkt in Kontakt zu treten. Bereits seit 2004 bietet HBO mit HBO Now eine eigene Online-Plattform an. Unterdessen arbeitet unter anderem auch Konkurrent Disney an einem eigenen Streaming-Service, der im Herbst 2019 online gehen soll.