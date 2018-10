%%%Cover des Monats: Sturm verhilft 'mare' auf oberste Treppchen%%%



Die Fotografie von Mathias Bothor beschert 'mare' Platz 1 bei Cover des Monats

Die 'mare'-Ausgabe 130 wurde von unserer Expertenjury zum Cover des Monats September 2018 gekürt. Die herausragende Fotografie von Mathias Bothor auf dem Titel war dabei der entscheidende Faktor. Über viele Male hinweg habe sich die Redaktion unzählige Motive gemeinsam angesehen und sehr konträr darüber diskutiert, wie Chefredakteur Nikolaus Gelpke in der kommenden 'new business'-Printausgabe (ET: 15.10.) berichtet. Am Ende wurde wohl die richtige Entscheidung getroffen.

Das sagt die Jury zum Gewinner-Cover 'mare' Nummer 130:

Markus Haupt, Kreativdirektor bei C3: "Optisch toll – inhaltlich nicht ganz schlüssig. Trotzdem bleibt man hängen."

Tobias von Aesch, Associated Creative Director bei Havas Düsseldorf: "Mit einer eindrucksvollen Fotografie als Cover-Motiv, plus der aus einem Schlagwort bestehenden Headline, bricht die Zeitschrift mit der Ruhe der sonst benutzen harmonischen Bilder / Themen und weckt Neugier."

Sina Brückmann, Creative Director bei ressourcenmangel: "Der Turm im Sturm. Starkes Bild."

Peter Petermann, Chief Strategy Officer bei Mediacom China: "Sehr kraftvoll, fast erhaben."

Frederik Wetzel, Creative Director bei Grabarz & Partner: "Beeindruckende Fotografie, naturgemäß sehr passend zum Inhalt und der Philosophie des Heftes."

Hansgert Eschweiler, Agenturinhaber Der Pressearbeiter: "Ein wirkliches Wahnsinns-Titelbild. Ein Hingucker, der zum Verweilen einlädt. Auch zum Kaufen?"

Gunhild Meyer, Director Communication Consulting bei MW Office: "Tolles Titelbild mit Schönheit und Bedrohlichkeit."

Alle Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de.