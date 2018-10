%%%ProSiebenSat.1 baut Kooperationen mit Produkt-Herstellern aus%%%



Der Influecer Luca alias ConCrafter bringt mit der Marke Gustavo Gusto eine neue Pizza heraus. Auflage: mindesten 1 Mio. Stück (Foto: ProSiebenSat.1)

Die beiden Töchter der ProSiebenSat1 SE mit Sitz in Unterföhring ProSiebenSat.1 Licensing und Studio71 haben neue Lizenz-Kooperationen mit Unternehmen und Influencern abgeschlossen. Vergangenen Oktober wurde ein erstes Projekt mit dem Webstar Luca aka ConCrafter realisiert. Der bei Studio 71 unter Vertrag stehende Creator brachte mit dem Tiefkühl-Pizza-Startup Franco Fresco GmbH (Marke Gustavo Gusto) im bayerischen Geretsried eine Pizza als Sonderedition in den Handel. Die Erstauflage in Höhe von 100.000 Stück war innerhalb von fünf Tagen ausverkauft.

Luca aka ConCrafter tritt nun erneut als Pizza-Bäcker auf: Für die neue Pizza, eine schwarze Procuitto (Motto: 'Back in black'), wurde die Auflage verzehnfacht. Insgesamt werden von der Pizza mit Rinderschinken und schwarzem Teig mindestens eine Million Stück produziert. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr nur in ausgewählten, sondern "in allen teilnehmenden" Rewe- und Edeka-Märkten erhältlich.

Außerdem haben ProSiebenSat.1 Licensing und Studio71 eine Influencer-Produktkooperation mit der Undercover GmbH umgesetzt, einem Spezialisten für Lizenz-Produkte rund um Schulbedarf, Schreibwaren, Papierwaren und Kreativ-Artikel. Die Social-Media-Stars ViktoriaSarina aus Österreich haben zusammen mit dem Nürnberger Unternehmen für ihre Marke 'Spring in eine Pfütze' elf Schreibwaren-Artikel kreiert. In ausgewählten Märkten von Rewe in Deutschland und Libro in Österreich sind unter anderem ein Handlettering-Buch und -Stifte (selbstgemachte Schriftbilder für Einladungen, Notizhefte oder Girlanden), Motiv-Klebebänder, Gel-Stifte und Armbänder erhältlich.

