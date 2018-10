%%%Axel Springer investiert erneut in Homeday%%%

Der Berliner Axel Springer-Konzern und Purplebricks (UK) gründen eine gemeinsame Beteiligungsgesellschaft, die durch den Kauf von bestehenden Anteilen und im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 22 Prozent an der Homeday GmbH mit Sitz in Berlin erwerben wird. Zudem wird die von Axel Springer bereits gehaltene Beteiligung an der Immobilienplattform Homeday von rund vier Prozent auf die Gesellschaft übertragen. An der gemeinsamen Beteiligungsgesellschaft werden Axel Springer und Purplebricks zu jeweils 50 Prozent beteiligt sein.

Homeday betreibt mit homeday.de eine transaktionsbasierte digitale Immobilienplattform, die Kunden mit "erfahrenen Maklern" zusammenbringt und beim Kauf und Verkauf von Immobilien unterstützt. Axel Springer ist mit einem Minderheitsanteil von 12,5 Prozent an Purplebricks beteiligt. Die Firma verfügt mit purplebricks.co.uk über "die führende britische transaktionsbasierte digitale Immobilienplattform". Das Unternehmen ist außerdem in Australien, den USA und Kanada aktiv.

Im Zuge des Investments werden Dr. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE, und Michael Bruce, CEO Purplebricks, jeweils einen Sitz im Advisory Board von Homeday übernehmen. Der bisherige Lead-Investor Project A bleibt ebenfalls investiert und erhöht seinen Anteil auf gut 39 Prozent. Der Vollzug der Transaktion bedarf noch der kartellrechtlichen Freigabe.