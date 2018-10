%%%KiKA startet Mediathek-App für Smartphones%%%

Der 'KiKA-Player', die neue mobile Mediathek-App des Kinderkanals von ARD und ZDF, geht an den Start: Im August schon als HbbTV-Version veröffentlicht, folgt nun die kostenfreie Applikation. Sie ist ab sofort für Tablets und Smartphones in den entsprechenden Stores erhältlich.

Die Anwendung ist intuitiv navigierbar und wurde mit einer Usability-Studie vorab getestet. Mit dem Player will der KiKA den Ansprüchen der jungen Zielgruppe nach "Ungebundenheit an Nutzungsort und Nutzungszeit" gerecht werden. Er ist die mobile Ergänzung zum linearen KiKA und wird nach Sender-Angaben "mit der gleichen Sorgfalt und Sicherheit kuratiert und betreut".

Zum Start des KiKA-Players stehen unter anderem Folgen der neuen Animationsserie "Max und Maestro" (hr), Klassiker wie "Yakari" (WDR) und "Die Pfefferkörner" (NDR) sowie "Die Jungs WG - Elternfrei in Barcelona" (ZDF) zur Verfügung. Täglich kommen zahlreiche neue Videos hinzu - von "KiKA LIVE" (KiKA), "logo!" (ZDF) bis zu "Unser Sandmännchen" (rbb). Die Nutzer finden in der App auch ausgewählte Formate, die aktuell nicht linear ausgestrahlt werden - so sind zum Beispiel ab 20. Oktober drei Staffeln von "Durch die Wildnis" (hr) nur in der App abrufbar.