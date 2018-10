%%%Nielsen-Bilanz: Gesamtwerbemarkt stagniert %%%

Der deutsche Werbemarkt stagniert nach den ersten drei Quartalen gegenüber dem Vorjahr. Das zeigt die aktuelle Bilanz zum Bruttowerbemarkt des Marktforschungskonzerns Nielsen. Der Markt beläuft sich demnach von Januar bis September 2018 auf 21,8 Milliarden Euro Bruttowerbeausgaben, was ein Plus von 0,05 Prozent zum Vorjahr bedeutet.

Mit 10,2 Milliarden Euro Werbeausgaben bleibt die Gattung Fernsehen das Leitmedium der deutschen Werbungtreibenden, wobei das Wachstum in den ersten neun Monaten des Jahres nur noch bei 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum liegt. Mit einem Plus von +61,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und Bruttowerbeausgaben in Höhe von 0,7 Milliarden Euro positioniert sich Mobile erneut als das am stärksten wachsende Segment. Das zweitstärkste Wachstum verzeichnet der Bereich At Retail (Out of Home-Medien am Point of Sale) mit einem Plus von +3,6 Prozent. Die Bruttowerbeausgaben belaufen sich bei At Retail auf 0,143 Milliarden Euro.

Die weiteren Gattungen, die ein Plus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vorweisen, sind mit einem Wachstum von +1,5 Prozent und Bruttowerbeausgaben in Höhe von 1,4 Milliarden Euro Radio und Plakat (+0,7 % / 1,1 Milliarden Euro brutto). Alle anderen im bereinigten Nielsen-Werbetrend berücksichtigten Medien verzeichnen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufige Bruttowerbeausgaben.

Die Werbeinvestitionen in Online (Desktop) belaufen sich auf 1,8 Milliarden Euro, was ein Minus in Höhe von -6,4 Prozent bedeutet. Print verzeichnet ein Minus von -2,0 Prozent mit insgesamt 6,1 Milliarden Euro Bruttowerbeausgaben. Kino (-8,4 %), Transportmedien (-10,6 %) und Ambient Media (-21,4 %) konnten die im entsprechenden Vorjahreszeitraum erzielten Bruttoumsätze ebenfalls nicht erreichen.

Der mit Abstand größte Werbungtreibende war in den ersten drei Quartalen 2018 erneut Procter & Gamble mit Werbeinvestitionen in Höhe von 0,688 Milliarden Euro und einer Wachstumsrate von +7,1 Prozent. Mehr investiert in Werbung haben außerdem Ferrero (+1,2 %), Media-Saturn-Holding (+4,8 %) und Kaufland (+8,8 %).

Als Top Branche – ohne Berücksichtigung der Medienwerbung – kann sich im bisher abgelaufenen Jahr 2018 trotz eines Rückgangs von -5,5 Prozent der PKW-Markt mit insgesamt 1,2 Milliarden Euro Bruttowerbeausgaben behaupten. Mit einem zweistelligen Wachstum in Höhe von +48,4 Prozent sichert sich die Lotterie-/Gewinnspiel-Branche einen Platz unter den Top-10-Branchen.

Der Trend der letzten Jahre zeigt, dass der Lebensmitteleinzelhandel immer mehr Geld in Werbung investiert. Trotz des rückläufigen dritten Quartals 2018 (-10,0 % im Vergleich zu Q3/2017) stiegen die Werbeausgaben von Januar bis September 2018 um 8,8 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. "Durch das bevorstehende Weihnachtsgeschäft wird der Lebensmitteleinzelhandel sicherlich einen neuen Spitzenwert bei den Bruttowerbeausgaben über zwölf Monate in 2018 erreichen", sagt Dirk Reinbothe, Director Marketing Effectiveness bei Nielsen.

Auf den weiteren Plätzen unter den Top-Branchen folgen mit einem einstelligen Wachstum gegenüber Vorjahreszeitraum die Segmente Arzneimittel (+6,7 %), Süßwaren (+3,8 %) und Möbel & Einrichtungen (+0,5 %).