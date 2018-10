%%%Motor Presse Hearst startet Magazin mit Influencern%%%



'Soul Sisiter' arbeitet mit vier Influencerinnen zusammen

Der Verlag Motor Presse Hearst, Stuttgart, bringt am 24. Oktober erstmals den 'Women's Health'-Ableger 'Soul Sister' auf den Markt. Das Magazin mit dem Fokus auf Achtsamkeit hat für seine vier Rubriken 'Free Your Mind', 'Feel Your Body', 'Find Your Soul' und 'Follow Your Heart' jeweils eine Influencerin als "Patin" gewonnen.

Der Copypreis von 'Soul Sister' beträgt 5,90 Euro. Zur Auflage macht der Verlag keine Angabe. Über die Erscheinungsweise wird erst entschieden, wenn feststeht, wie sich die erste Ausgabe im Markt behaupten kann.

"Nicht ein Star steht hier im Mittelpunkt, sondern vier Frauen, die sich nicht als Fernsehpersönlichkeit inszenieren, die stattdessen für ein Thema brennen, es zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht haben", erklärt Publisher Wolfgang Melcher."Personality im besten Sinne des Wortes also: als echtes Vorbild und alltagstaugliches Role Model für Frauen."

Franziska Bruchhagen, Chefredakteurin von 'Women's Health' und 'Soul Sister', hat Janina Uhse, Jil Zeletzki, Hannah Müller-Hillebrand und Mady Morrison ins Boot geholt. Die Influencerinnen haben Input und Ideen für das jeweilige Kapitel beigesteuert. "Jedes Kapitel enthält darüber hinaus eine große Geschichte, in denen die jeweilige Patin mit all ihrem Wissen und ihren persönlichen Erfahrungen im Mittelpunkt steht", erklärt Bruchhagen.

Unter www.soulsister-mag.de finden die Leserinnen zudem Tools und Angebote, wie beispielsweise eine geführte Bodyscan-Meditation.