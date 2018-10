%%%Sport1 startet neues Video-Format 'Sport1 History'%%%



'Sport1 History' reiht sich ein in die neuen Digital-Formate, die Sport1 seit August lanciert hat (Copyright: Sport1)

Sport1 bringt heute (18.10.) das neue Video-Format 'Sport1 History' an den Start. In der neuen Reihe richtet der Sportsender aus dem Hause Constantin Medien den Blick auf die Karrieren von Legenden des Sports und lässt große Ereignisse der Sportgeschichte Revue passieren. Den Auftakt macht ein halbstündiger Beitrag über den Ex-Tennis-Profi Michael Stich, der heute seinen 50. Geburtstag feiert.

'Sport1 History' greift dabei auf Interviews und historisches Material aus dem Sport1-Archiv zurück. Die Videos sind auf Sport1.de, in den Apps und in der Mediathek abrufbar.

Axel Schrüfer, Chefredakteur Digital und Director Digital, sagt: "Mit unserem Video-Format 'Sport1 History' hauchen wir der Sportgeschichte neues Leben ein und setzen Perlen aus dem Sport1-Archiv, die teilweise bereits ein Vierteljahrhundert alt sind, neu in Szene. 'Sport1 History' reiht sich dabei perfekt in unsere neu gestarteten Digital-Formate wie 'Sport1: The Next Rocky‘, 'Sport1 Generation Fußball – der Video-Podcast' und 'Split It!' ein."

Neben Michael Stich widmet sich 'Sport1 History' dem ehemaligen Rennfahrer Alessandro Zanardi und dem legendären Boxkampf 'Rumble in the Jungle' zwischen Muhammad Ali und George Foreman in Kinshasa.