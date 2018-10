%%%Sky: Bitburger wird Sponsor von 'Das Boot'%%%

Am 23. November 2018 startet die neue Serie 'Das Boot' auf Sky 1 HD. Die achtteilige Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschland und Sonar Entertainment wird immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Auf Abruf und via Sky Go sowie mit Sky Ticket sind alle Folgen schon ab 23. November verfügbar.

Als Sponsoring-Partner hat der Vermarkter Sky Media nun die Biermarke Bitburger gewonnen. Das Sponsoring umfasst neben dem klassischen Presenting im TV, auf Sky Go und auf Abruf eine umfangreiche Logointegration in unterschiedlichen Kanälen inklusive der Einbindung in die Trailer zur Serie und der Marketingkampagne sowie die Integration auf dem Premieren-Event.

Ralf Hape, Vice President Sales Sky Media, sagt: "'Das Boot' besticht mit großartigen Bildern, einer fantastischen Besetzung sowie einer spannenden und emotionalen Story. Die Sky-Abonnenten können die Highlight-Serie zeitlich und räumlich flexibel, wann und wo sie wollen sehen. Unserem Sponsoring-Partner bietet das hochattraktive Werbeumfeld eine exklusive und aufmerksamkeitsstarke Integration auf allen Screens und über alle Verbreitungswege hinweg. Für Sky und Bitburger ist das der ideale Startschuss für eine umfangreiche Partnerschaft."