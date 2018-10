%%%'Living at Home' und die Influencerin Holly Becker starten ein neues Magazin%%%

Am 24. Januar 2019 bringt die Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) in Zusammenarbeit mit der Bloggerin Holly Becker en Influencer-Magazin für den Living-Bereich heraus. Verantwortlich ist ein Redaktionsteam um 'Living at Home'-Chefredakteurin Sinja Schütte. Das Magazin wird zweimal im Jahr erscheinen.

Holly Becker betreibt als ' Interior-Influencerin' seit über zehn Jahren den Blog Decor8. Mittlerweile hat die Design-Expertin laut DMM weltweit mehr als eine Million Follower. In Deutschland folgen ihr rund 400.000 Menschen. Darüber hinaus ist Holly Becker Bestseller-Autorin und hält Vorträge zum Thema Stil und Inneneinrichtung.

Die DMM ist ein 50/50-Joint Venture des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, Hamburg.