%%%Bertelsmann: US-Verlage Random House und Crown fusionieren%%%

Die Bertelsmann-Mehrheitsbeteiligung Penguin Random House US legt die beiden Verlagsgruppen Crown Publishing Group und Random House zusammen. Die Leitung des neuen Unternehmens übernimmt Gina Centrello, die als President and Publisher bei Random House agiert. Maya Mavjee, President and Publisher der Crown Publishing Group, wird das Haus Ende des Jahres verlassen.

Random House und Crown Publishing sollen ihre eigenständigen verlegerischen Identitäten bewahren. Die Fusion soll allerdings zu besseren Services und zu einem größeren Buch-Portfolio beitragen.