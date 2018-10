%%%Bauer stellt 'Cosmopolitan' in Australien ein%%%

Die Hamburger Bauer Media Group nimmt in Australien die Frauenzeitschrift 'Cosmopolitan' mit der Dezember 2018-Ausgabe vom Markt. Das seit 45 Jahren erscheinende Magazin, das auch in Neuseeland verbreitet wird, hat rund 160.000 Leserinnen. Der CEO von Bauer Media in Australien, Paul Dykzeul, sagt, man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber 'Cosmopolitan' sei auf dem Markt kommerziell nicht mehr tragfähig. Neben der Printausgabe soll auch die Website der Hearst-Lizenz geschlossen werden. Insgesamt 11 Mitarbeiter sind von der 'Cosmo'-Einstellung downunder betroffen.

Die Bauer-Tochter in Sydney hatte seit dem Markt-Eintritt 2012 (mit der Übernahme des ACP-Verlags) bereits zahlreiche Zeitschriften aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Unter der Regie des aktuellen CEO Paul Dykzeul kamen allerdings auch wieder neue Titel hinzu. Das Medien-Unternehmen publiziert insgesamt rund 60 Magazin-Marken in Australien. Die Frauenzeitschrift 'Cosmopolitan' wird hierzulande ebenfalls von der Bauer Media Group herausgegeben.

