%%%Handball-Heim-WM 2019 bei ARD und ZDF%%%

Das Erste und das ZDF berichten live von den Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark. Lagardère Sports und SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, haben sich auf eine entsprechende Vereinbarung verständigt, die außerdem die Übertragungsrechte aller IHF-Handball-Weltmeisterschaften der Männer bis 2025 beinhaltet. Die internationale Sportrechteagentur Lagardère Sports hatte das Mandat zur exklusiven Vermarktung dieser Medienrechte erst Ende September 2018 übernommen.

Das Eröffnungsspiel der IHF Handball-WM 2019, Deutschland – Korea, am Donnerstag, den 10. Januar 2019, in Berlin (Anwurf 18.15 Uhr) zeigt das ZDF live, ebenso wie die Begegnungen Deutschland – Brasilien am Samstag, 12. Januar 2019 (Anwurf 18.15 Uhr), und Deutschland gegen Frankreich am Dienstag, 15. Januar 2019 (Anwurf 20.30 Uhr). Das Erste überträgt live die Partie Deutschland - Russland am Montag, 14. Januar 2019 (Anwurf 18.00 Uhr) sowie das letzte Gruppenspiel des deutschen Handball-Nationalteams gegen Serbien am Donnerstag, 17. Januar 2019 (Anwurf 18.00 Uhr). Ein mögliches deutsches Halbfinale wäre live im Ersten zu sehen, ein Finale der Handball-WM mit Deutschland am Sonntag, 27. Januar 2019 live im ZDF.