%%%Kinomarkt: Cinemaxx-Eigentümer Vue Entertainment erwirbt Cinestar%%%

Zwei Kino-Schwergewichte unter einem Dach: Der britische Cinemaxx-Eigentümer Vue Entertainment kauft den deutschen Marktführer Cinestar für bis zu 222 Millionen Euro. 130 Millionen Euro fließen demnach sofort an den bisherigen Cinestar-Eigentümer, den australischen Konzern Event Hospitality & Entertainment Event Hospitality. Die restliche Summe von bis zu 91,8 Millionen Euro richtet sich nach den Ticketverkäufen im Jahr 2019. Den Deal gab Vue International (die Mutter von Vue Entertainment) am 21. Oktober 2018 am Standsitz London bekannt.

Cinestar betreibt derzeit in Deutschland 55 Multiplex-Kinos, zwei weitere Standorte sind derzeit im Bau. Insgesamt kommt das Unternehmen damit auf 449 Leinwände. Zu Cinemaxx gehören in Deutschland derzeit 30 Kinos mit 257 Leinwänden. Das Bundeskartellamt muss die angekündigte Übernahme noch genehmigen.

Vu Entertainment hatte die CineMaxx AG 2012 für 174 Millionen Euro erworben und später von der Börse genommen. 150 Millionen Euro kassierte damals übrigens der Münchner Medien-Unternehmern Dr. Herbert Kloiber.

Die CineStar-Übernahme ist bereits der dritte Zukauf der Vue International-Gruppe in 2018. Zuvor kaufte Vue die Cinema3D-Gruppe in Polen und die Showtime Cinemas in Irland.