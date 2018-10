%%%Bauer übernimmt Vergleichsplattform NetBrokers komplett%%%

Die Hamburger Bauer Media Group erwirbt alle Anteile an der tschechischen Vergleichsplattform NetBrokers Holding. Bereits seit 2016 war das Medienhaus mehrheitlich an dem Unternehmen beteiligt. NetBrokers ist auf die Themen Versicherungen, Finanzen und Telekommunikation spezialisiert. Die Firma mit Sitz in Prag betreibt verschiedene Portale wie ePojisteni.cz und Superpoistenie.sk.

Björn Lander, Global Business Area Head OCP (Online Comparison Platforms) bei der Bauer Media Group, sagt: "Die Bauer Media hat in den vergangenen drei Jahren ein starkes Vergleichsportal-Business aufgebaut. Mit der Komplettübernahme von NetBrokers Holding haben wir die Möglichkeit, die Entwicklung des Unternehmens und des Marktes zu beschleunigen."

Im Zuge der Übernahme wird Agnieszka Anielska Vice President Strategy & Growth OCP bei der Bauer Media Group. Neben dem organischen Wachstum sowie Akquisitionen soll sich Anielska künftig auch um die Gesamtstrategie kümmern. Sie ist bereits seit drei Jahren als Head of Business Development bei der Bauer Media Group in Polen tätig.

Außerdem ist Tomasz Masajlo neuer CEO von Rankomat, einer Vergleichsplattform für Versicherungen in Polen, die ebenfalls zu Bauer gehört. Masajlo agierte zuvor als Marketing Director des Unternehmens.