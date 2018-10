%%%Gruner + Jahr nennt Starttermin für Personality-Magazin 'Guido' %%%

Im Frühjahr kündigte der Hamburger Verlag Gruner + Jahr ein neues Personality-Magazin mit Guido Maria Kretschmer an. Nun steht auch ein konkreter Starttermin fest: Am 25. Oktober 2018 erscheint die erste Ausgabe von 'Guido. Alle Inhalte des neuen Frauenmagazins sollen sich die besondere Tonalität von Guido Maria Kretschmer auszeichnen, die respektvoll, herzenswarm und ehrlich ist. Thematisch legt der Titel seinen Schwerpunkt auf Mode, "Mutmacher-Geschichten" sowie Food und Living.

Unterteilt ist das in Heft in verschiedene Formate und Rubriken: In der ‚Style Challenge‘ treten beispielsweise vier Frauen mit ihren Looks gegeneinander an und bemühen sich um Guidos Gunst. Zudem zeigt die 'Shopping Map', bekannt aus dem TV-Format 'Shopping Queen', wo die aktuelle Gewinnerin ihre Kleidungsstücke erworben hat. Ein weiteres Element ist die Reihe 'Guido, geht das so?', in der Guido Maria Kretschmer beim Aussuchen des Outfits für das erste Date hilft. 'Gudio' erscheint zum Copypreis von 3,80 Euro mit einer Druckauflage von 250.000 Exemplaren. Vorerst sind zehn Ausgaben jährlich geplant.

"‘Guido' ist das Magazin, das die Frauen liebt, wie sie sind. Bei uns gibt es keinen Druck und keinen moralisierenden Zeigefinger“, sagt Brigitte Huber, Chefredakteurin der 'Brigitte'- Gruppe, 'barbara' und 'Guido'. "Wir wollen unterhalten, inspirieren und beraten und vor allen Dingen, den Frauen ein gutes Gefühl geben."

Iliane Weiß, Publisher Woman, People & Fashion von Gruner + Jahr, ergänzt: "Guido Maria Kretschmer ist der heimliche beste Freund fast jeder Frau. Er lässt die Frauen strahlen und holt immer das Beste aus ihnen heraus. Er bringt ihnen Wärme, Respekt und Ehrlichkeit entgegen. Dafür lieben sie ihn. Das macht ihn einmalig. Das hat uns so inspiriert, dass wir daraus ein Magazinkonzept entwickelt haben. 'Guido' ist übrigens das erste Frauenmagazin mit Männernamen."

Begleitet wird die Neueinführung von 'Guido' von einer Kampagne mit dem Claim: "Eine von Euch". Neben Print- und Digital-Anzeigen sind auch Werbeaktivitäten im Rahmen der Vox-Sendung 'Shopping Queen' geplant. Insgesamt umfasst das Bruttomediavolumen rund 1,2 Millionen Euro.