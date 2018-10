%%%Medientage München: ARD-Vorsitzender Wilhelm fordert Schutz der freien Meinungsbildung im Netz%%%

Mit einem Appell, den "digitalen öffentlichen Raum in Europa zurückzuerobern" und die Vielfalt der freien Meinungsbildung im Netz besser zu schützen, hat sich der BR-Intendant und derzeitige ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm zum Auftakt der 32. Medientage München geäußert. Das diesjährige Branchentreffen steht unter dem Motto 'Engage! Shaping Media Tech Society' und nimmt die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz und Technisierung der Medien auf die Gesellschaft in den Blick.



In einem Interview mit dem Sender ARD-alpha sagte Wilhelm heute, Europa dürfe den digitalen öffentlichen Raum nicht allein einigen wenigen privaten Firmen aus den USA überlassen. In der Netzwelt sei der öffentliche Raum durch Filterblasen und Echokammern zerbrochen. "Die Vielfalt in der Gesellschaft droht eingeengt zu werden." Algorithmen, die die Sichtbarkeit und Bewertung von Inhalten in der digitalen Welt lenken, dürften nicht so einseitig auf Bestätigung von Meinungen programmiert werden. Solange die Geschäftsmodelle der US-Giganten so bestüden, dürften wir nicht tatenlos zusehen, wie diese Algorithmen bestimmen, welche Informationen wir am Ende bekommen und welche nicht. "Darunter leidet am Ende der Zusammenhalt der Gesellschaft." Europa müsse seine digitale Souveränität schützen, so Wilhelm. Abhilfe schaffen könnte eine eigene digitale Infrastruktur, um "den US-Anbietern eine Alternative entgegenzusetzen" – eine Art Plattform für Qualitätsinhalte, die Sendern, Verlagen sowie Wissenschafts- und Kultureinrichtungen offen stünde. Wilhelm setzt sich schon länger für eine umfassende europäische Digitalplattform als Gegengewicht zu den etablierten US-Giganten ein.