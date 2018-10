%%%TV Now kündigt erste eigenproduzierte Serie an%%%



TV Now produziert die Serie 'M – Eine Stadt sucht einen Mörder' mit dem ORF und Superfilm (Foto: RTL / Superfilm / Pertramer / Pichler)

Das Video-on-Demand Angebot TV Now der Mediengruppe RTL, Köln, wird als Koproduzent der Drama-Serie 'M – Eine Stadt sucht einen Mörder' auftreten und die Reihe 2019 exklusiv in Deutschland bereitstellen. David Schalkos Remake von Fritz Langs gleichnamigen Filmklassiker wird damit ein mit dem ORF sowie Superfilm koproduziertes TV Now Original.

Das prominent besetzte Format mit Schauspielern wie Sophie Rois, Verena Altenberger, Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Bela B. und Udo Kier war ursprünglich für den Pay-TV-Sender RTL Crime geplant. Nun soll die Serie aber zuerst bei TV Now gezeigt werden. RTL hatte bereits vor mehreren Monaten angekündigt, die Plattform mit lokalen Inhalten ausbauen zu wollen.

'M – Eine Stadt sucht einen Mörder' erzählt in sechs einstündige Episoden die Geschichte einer Stadt, die sich mit einer Reihe von Kindermorden konfrontiert sieht, und zeigt dabei die Auswirkungen auf die verschiedenen Schichten der Gesellschaft.

Moritz Pohl, Bereichsleiter VoD-Content bei der Mediengruppe RTL Deutschland und verantwortlich für TV Now, sagt: "Wir erweitern TV Now zu einem vollumfänglichen und eigenständigen Video-on-Demand Angebot mit einem Schwerpunkt auf lokalen Produktionen. Der Spielfilm 'M – Eine Stadt sucht einen Mörder' von Fritz Lang gilt als ein Meisterwerk der Filmgeschichte. Wir freuen uns riesig, dass wir das Remake von Ausnahmetalent David Schalko exklusiv in Deutschland bei TV Now anbieten können."

Klaus Holtmann, Bereichsleiter Pay-TV Kanäle der Mediengruppe RTL und Executive Producer der Serie, ergänzt: "Die Entwicklung des Films als Serie durch den herausragenden Regisseur und Autor David Schalko sowie ein hochkarätiges Ensemble bieten beste Unterhaltung auf hohem Niveau. Wir freuen uns, dass sich alle Serienfans ‚M – Eine Stadt sucht einen Mörder‘ im kommenden Jahr in Deutschland auf Abruf anschauen können und wir damit der Serie eine breite Aufmerksamkeit geben."