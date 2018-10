'Zeit Spezial Mein Job. Mein Leben' geht neue Wege

Das Magazin 'Zeit Spezial Mein Job. Mein Leben' aus der Hamburger Zeit Verlag stellt ab sofort das Thema Weiterbildung noch stärker in den Mittelpunkt. Auf nun 30 Extraseiten widmet sich die neue Ausgabe dem Thema berufliche Chancen und Fortbildung. Im aktuellen Wandel der Arbeitswelt will das Magazin Berufstätigen damit mehr Orientierung bieten.



Gleichzeitig verändert sich auch die Titel-Optik: "Das neue Cover ist farbig, emotional – und im Handel besonders gut erkennbar", erläutert Mitherausgeber Manuel J. Hartung. "Das Magazin zeigt auf, wie jeder und jede einzelne sich auf das Berufsleben der Zukunft vorbereiten kann. Es gibt Anregungen zur persönlichen Weiterentwicklung und gibt Orientierung in der sich radikal ändernden Arbeitswelt."



Der Inhalt des Heftes setzt sich zusammen aus kuratierten 'Zeit'-Texten sowie neuen Artikeln. Herausgeber sind Manuel J. Hartung, Leiter des 'Chancen'-Ressorts der 'Zeit', und Andreas Lebert, Chefredakteur 'Zeit Wissen'. Die Chefredaktion hat Silke Weber inne. Die erste Ausgabe erschien im September 2015.

