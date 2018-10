%%%Nitro fährt mit Europa League weiter gut%%%

Die Entscheidung, die Europa League auf dem Männer-Spartensender Nitro zahlt sich für die Mediengruppe RTL Deutschland, Köln, offenbar aus: Die gestrige Live-Übertragung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol verfolgten im Durchschnitt 1,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahre, der Marktanteil lag bei starken 5,5 Prozent. In der Spitze sahen sogar bis zu 1,85 Millionen Zuschauer die Begegnung. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalten 520.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 5,7 Prozent entspricht.



Die guten Quoten am Abend führten in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu einem Tagesmarktanteil von drei Prozent – genauso viele waren es auch beim Gesamtpublikum. Damit konnte sich Nitro im Tagesranking noch vor RTL II schieben. Der Grünwalder Sender kam am Donnerstag mit 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum durchs Ziel. Im September erreichte Nitro im Monatsschnitt zuletzt 1,9 Prozent bei den Jungen (14 bis 49 Jahre) und 1,8 Prozent bei allen Zuschauern.