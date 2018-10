%%%Radio Bremen löst seine Werbe-Tochter auf%%%

Der ARD-Sender Radio Bremen wird seine Werbetochter Radio Bremen Media GmbH in 2019 auflösen. Das berichtet 'new business' in seiner am Montag, 29. Oktober, erscheinenden Print-Ausgabe unter Berufung auf die Rundfunkanstalt. Im Zuge einer Neuordnung bei dem kleinsten ARD-Sender sei eine Vereinfachung der Unternehmensstruktur und eine Minderung des Aufwandes geplant. Das Werbegeschäft der Radio Bremen Media wird künftig bei der Produktionsgesellschaft Bremedia angesiedelt, der Marketingbereich wechselt in eine neue Kommunikationsabteilung innerhalb des Senders.

"Die Radio Bremen Media wird dadurch als eigenständige Tochtergesellschaft Radio Bremens überflüssig und soll aufgelöst werden", zitiert 'new business' aus einem internen Papier des Senders. Für die Neuordnung habe der Verwaltungsrat von Radio Bremen bereits grünes Licht gegeben.