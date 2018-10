%%%RTV Media Group produziert neues TV-Supplement für 'Bild'%%%

Die 'Bild'-Zeitung und die RTV Media Group, Nürnberg, arbeiten gemeinsam an einem neuen TV-Supplement. Ab dem 4. Januar 2019 liegt das 'TVTV Magazin' jeden Freitag in 500.000 Exemplaren der 'Bild‘ bei. Das durchschnittlich 44 Seiten umfassende Heft bietet eine Programmübersicht der wichtigsten TV-Sender über zwei Seiten pro Tag, TV-Wochentipps sowie redaktionelle Beiträge zum TV-Programm und Service. Zunächst soll die neue Programmzeitschrift in den Regionalausgaben Nordrhein-Westfalen (Köln, Westfalen, Düsseldorf, Ruhrgebiet) sowie in Mecklenburg-Vorpommern, Leipzig, Sachsen-Anhalt und Thüringen enthalten sein.



"Mit dem neuen 'TVTV Magazin' für 'Bild' bieten wir unseren Lesern in ausgewählten Regionen einen Mehrwert on top", sagt Carolin Hulshoff Pol, Verlagsleiterin Bild-Gruppe: "Neben dem TV-Programm für den jeweiligen Tag begleiten wir unsere Leser mit zusätzlichem Lesestoff durch die ganze Woche."