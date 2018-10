%%%ProSiebenSat.1 übernimmt US-Online-Partnervermittlung eharmony %%%



Max Conze, Vorstandvorsitzender von ProSiebenSat.1: "Wir bringen zwei starke Marken zusammen und bauen sie zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Online-Partnervermittlung aus." (Foto: ProSiebenSat.1)

ProSiebenSat.1 vollzieht die erste Übernahme im Commerce Segment seit dem Start der Partnerschaft mit General Atlantic: Die NuCom Group (NCG), die E-Commerce-Sparte der TV-Gruppe aus Unterföhring, an der General Atlantic 25,1 Prozent hält, und die zum Fernsehkonzern gehörende Parship Elite Group (PEG) übernehmen 100 Prozent an eharmony. Das Unternehmen ist nach eigener Aussage eine der größten Online-Partnervermittlungen in den USA. Die Parship Elite Group ist Marktführer im deutschsprachigen Raum und der Benelux-Region.

Max Conze, Vorstandvorsitzender ProSiebenSat.1 Media SE, sagt: "Werte zu schaffen und Synergien zu heben sind Kernelemente unserer Strategie. Aus diesem Grund passt diese Akquisition hervorragend zu uns. Wir bringen zwei starke Marken zusammen und bauen sie zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Online-Partnervermittlung aus."

Der US-Online-Datingmarkt wird auf drei Milliarden US Dollar beziffert. Zwischen 2013 und 2018 ist der Markt im Durchschnitt jedes Jahr um 11,9 Prozent gewachsen. Für das Jahr 2018 rechnet eharmony mit 2,8 Millionen Registrierungen auf seinen Plattformen.

eharmony übernimmt die technische Plattform der Parship Elite Group. Dadurch soll das Dating-Portal seinen Kunden in Zukunft einen "deutlich attraktiveren Service" bieten können.

Der bisherige eharmony-CEO Grant Langston führt die Geschäfte weiterhin, das PEG-Management zieht in den Aufsichtsrat des Unternehmens ein.