%%%Condé Nast startet Werbe-Agentur in London%%%

Das Verlagshaus Condé Nast launcht in London eine Werbe-Agentur und Marken-Beratung - innerhalb des sogenannten Vogue House in der Themse-Metropole. Gestartet wurde die Unit unter der Leitung von Simon Gresham Jones, der 2017 als Chief Digital Officer zu Condé Nast kam.







Die Agentur mit dem Namen Creative Studio bietet drei Leistungsbereiche an: Data & Insights, Creative Strategy und Consulting. Die Data Einheit soll Marken mit Market Research dabei unterstützen, den Luxus-Sektor und deren Target-Audience besser zu verstehen sowie den Zugang zu vereinfachen. Die Consulting Division soll als Partner für Go-to-Markt-Strategien fungieren. Kern-Angebot wird jedoch laut Simon Gresham das Kreativ-Angebot sein. Kreativ-Arbeiten sollen nicht nur entwickelt werden, sondern auch an den Style für jede Marke des Verlagshauses angepasst werden. Derzeit besteht die neue Einheit aus rund 50 Beschäftigten.







Zudem will Gresham auch eine "influencer Agentur" an, die bereits bestehenden drei Säulen des Kreativ-Shops anlehnt. Seit ihrem Start pitchte die Condé Nast Agentur bereits erfolgreich gegen Kreativ-, Digital- und Social-Agenturen sowie Management-Beratungen. Um welche Etats es sich genau bei den gewonnen Aufgaben handelt, verriet Gresham jedoch nicht- er gab ab, es handle sich um die "üblichen Verdächtigen" aus dem Fashion-, Uhren- und Schmuck-Sektor sowie Unternehmen, die nicht zu den "natürlichen" Kunden von Condé Nast gehören wie etwa Mainstream-Auto-Marken oder FMCG-Firmen.







Der ehemalige Burberry-Executive hatte bereits eine Vorlage, nach der er sich richten konnte. In den USA, setzt Condé Nast bereits auf andere Einnahmequellen als Print. und Display-Werbung wie Creative Services, Data Licensing und Events mit Hilfe von 23 Stories, einer ähnlichen "Agentur" in New York. Das 23 Stories Angebot reicht von Branded Content und Pop-Ups zu kompletten Werbe-Kampagnen für Kunden wie Gucci, Fox und Lincoln.







Das britische Verlagshaus ist nicht das einzige, dass in Richtung Agenturen experimentiert. Bloomberg Media startete eine Marketing- und Media-Beratung unter der Leitung Andres Benett, dem ehemaligen CEO von Havas Creative Group. Auch die Washington Post, die New York Times und Refinery29 denken über Agenturen als zusätzliches Tätigkeitsfeld nach. Hierzulande sind schon diverse Medien-Häuser im Agentur-Sektor tätig: G+J mit Territory oder Hubert Burda Media mit C3.