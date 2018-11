%%%'Bild' produziert Video-Reihe über HSV-Star Pierre-Michel Lasogga%%%



Die Serie 'Die Lasoggas – eine fast normale Fußball-Familie' gibt Einblicke in das Privatleben des HSV-Spielers Pierre-Michel Lasogga (Foto: 'Bild')

'Die Lasoggas – eine fast normale Fußball-Familie' heißt die neue Video-Serie von 'Bild'. In der vierteiligen Reality-Doku rund um HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga und seine Familie gibt Bild plus Einblicke in die berufliche und private Welt des Fußballprofis (lasogga.bild.de / Trailer).

Über ein Jahr lang haben die 'Bild'-Reporter Michael Manske und Kevin Kraft den HSV-Spieler Lasogga mit der Kamera in allen Lebenssituationen begleitet. Die Video-Dokumentation zeigt ihn in seiner Heimat Marl in Nordrhein-Westfalen, bei seiner Zeit bei Leeds United und in Hamburg, wo er zum Start der neuen Saison der Fußball-Bundesliga 2018/19 zum HSV zurückkehrte.

'Bild'-Chefredakteur Julian Reichelt sagt: "Hochwertig produzierte, exklusive Videoangebote unterstreichen unsere Bewegtbildstrategie für Bild Dplus und kommen bei unseren Kunden gut an. In Zusammenarbeit mit Pierre-Michel Lasogga zeigen wir nun ein neues Highlight. 'Die Lasoggas – eine fast normale Fußball-Familie' verbindet die Sport-, Video- und Unterhaltungskompetenzen von 'Bild' für eine Dokureihe über eine der schillerndsten Fußball-Familien Deutschlands."