%%%Sky Sport News HD mit Zuschauerrekord%%%

Sky Sport News HD, der Free TV-Sportnachrichtensender von Sky, hat im Oktober erstmalig die Millionen-Marke geknackt und einen neuen Allzeitrekord erzielt. Durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauer (linear, Zielgruppe 3+) verfolgten die tägliche Berichterstattung zu den Sportereignissen im vergangenen Monat. Mehr als die Hälfte der Zuschauer, 580.000 Zuschauer pro Tag, waren Nicht-Abonnenten von Sky. Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte der Free TV-Kanal ein deutliches Wachstum von 31 Prozent verbuchen. Nicht berücksichtigt wurden dabei die Reichweiten via Sky Go und Sky Ticket sowie in den Sky Sportsbars.

Ein wesentlicher Reichweitentreiber für Sky Sport News HD war nach Sender-Angaben unter anderem die Berichterstattung rund um die UEFA Champions League. An den beiden Spieltagen im Oktober erzielte Sky Sport News HD dienstags und mittwochs jeweils eine Reichweite von deutlich mehr als einer Million – in der Spitze waren es am 3. Oktober 2018 1,43 Millionen Zuschauer.

Die Kalenderwoche 40 (1.10.-7.10.) war mit durchschnittlich 1,15 Millionen Zuschauern die stärkste in der Senderhistorie. Der 28. Oktober war mit 1,65 Millionen Zuschauern der fünfstärkste Sendetag überhaupt. Zu den weiteren Highlights gehörte das Free-TV Handball-Spiel SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg mit 110.000 Zuschauern am 17. Oktober. Es war das reichweitenstärkste Handballspiel in der Geschichte von Sky.



Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky, erklärt: "Seit dem Start vor knapp zwei Jahren hat sich Sky Sport News HD stark im Free-TV etabliert. Mittlerweile sind knapp 60 Prozent der Zuschauer Nicht-Abonnenten. Der aktuelle Reichweitenrekord ist der vorläufige Höhepunkt einer tollen Entwicklung des News-Senders in diesem Jahr. Dazu hat insbesondere auch unsere umfassende Berichterstattung auf Sky Sport News HD zur UEFA Champions League beigetragen."