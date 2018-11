%%%Bertelsmann kündigt weitere Investitionen in Wachstumsregionen an%%%

Der Konzern Bertelsmann, Gütersloh, investiert in weitere Wachstumsregionen. Neben Brasilien, Indien und China (BIC-Staaten) rücken künftig auch die Ländern Lateinamerikas, Afrikas und Südostasiens in den Fokus. Das ergab die dritte 'Growth Regions Conference' von Bertelsmann, auf der rund 50 Führungskräfte der Unternehmensgruppe in Rio de Janeiro zu gemeinsamen Strategieüberlegungen trafen.

Neben dem Ausbau der bestehenden Geschäfte in den BIC-Staaten sind in den genannten Regionen Investitionen in die Bereiche Medien, Dienstleistungen und Bildung geplant. Wie Bertelsmann mitteilte soll die Customer-Relationship Management-Geschäfte mit der marokkanischen Saham Group zusammengelegt werden.

Darüber hinaus kündigte Bertelsmann-Tochter Penguin Random House an, seinen Anteil am brasilianischen Verlagshaus Companhia das Letras auf 70 Prozent aufzustocken. Die Bertelsmann-Tochter festigt damit ihre Position als führende Buchverlagsgruppe Lateinamerikas. Mit der Gründung des neuen Unternehmens Penguin Random House South East Asia will die Gruppe im Jahr 2019 außerdem ihre Aktivitäten in Brunei, Indonesien, Malaysia, Myanmar, Singapur, Thailand, den Philippinen und Vietnam verstärken.

Einen strategischen Schwerpunkt in den drei Ländern bilden darüber hinaus Fonds-Investitionen in innovative Digitalunternehmen. In Brasilien liegt der Schwerpunkt der Beteiligungen auf dem Aufbau eines Weiterbildungsnetzwerks im Gesundheitsbereich. In diesem Segment hat Bertelsmann unter anderem indirekt Anteile an der NRE Education Group, einer der größten Hochschulgruppen des Landes mit Fokus auf das Gesundheitswesen, erworben. Darüber hinaus ist Bertelsmann seit April dieses Jahres Mehrheitseigner des führenden Weiterbildungsunternehmens Affero Lab.

In China investierte Bertelsmann Asia Investments (BAI) in mehr als 90 Digitalunternehmen. Der Fonds hat eigenen Angaben zufolge seit seiner Auflage Einnahmen von mehr als 370 Millionen Euro erzielt. Zehn BAI-Beteiligungen gingen seit Auflage des Fonds 2008 an die Börse, in diesem Jahr der Elektronik-Hersteller Xiaomi. In Indien ist der Konzern unter anderem am führenden Online-Marktplatz für Möbel, Pepperfry, sowie am Weiterbildungsunternehmen Eruditus Executive Education beteiligt.

"Bertelsmann wird sukzessive wachstumsstärker, digitaler, internationaler sowie diversifizierter", sagt Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte. Hierzu leisten die Aktivitäten in unseren strategischen Wachstumsregionen einen signifikanten Beitrag. In Brasilien, Indien und China, aber auch in vielen weiteren Ländern steigt die Nachfrage nach Kreativ- und Bildungsangeboten rasant. Diesen Bedarf möchten wir decken. Unsere vor kurzem geschlossene Partnerschaft mit der Saham Group bietet uns dabei einen Schlüssel zu den bislang wenig beachteten Wachstumsmärkten des afrikanischen Kontinents. In Lateinamerika und Südostasien sind bereits viele unserer Geschäfte vertreten, diese Aktivitäten wollen wir noch stärker als bislang ausbauen."

In den BIC-Staaten hat Bertelsmann in den vergangenen Jahren den Anteil seiner Geschäfte deutlich erhöht. So produziert die RTL-Group-Tochter Fremantle in allen drei Ländern lokale Varianten globaler Erfolgsshows wie 'Got Talent'. Darüber hinaus ist der Konzern unter anderem mit dem Finanzdienstleister Arvato in Brasiliens aktiv.