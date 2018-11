%%%Sportplatz Media kauft Teamorganisations-App Spieler Plus%%%



Sportplatz Media stärkt mit der Übernahme der App Spiler Plus seine Position im amateurfußball (Foto: Sportplatz Media)

Der in Hamburg ansässige Vermarkter Sportplatz Media erweitert sein Portfolio: Mit sofortiger Wirkung übernimmt der Dienstleister, an dem der Olympia-Verlag ('kicker') mit 25,1 Prozent beteiligt ist, die Teamplay Plus GbR, die das App-Angebot Spieler Plus betreibt. Tilo Bertram und Glenn Arnold, Gründer von Spieler Plus und geschäftsführende Gesellschafter von Teamplay Plus, bleiben langfristig im Unternehmen und werden an der Weiterentwicklung der App mitwirken.

Die App Spieler Plus bündelt zahlreiche Funktionalitäten wie Team-Kalender, Zu- und Absagen, Team- und Spielerprofile, Spieldaten, Statistiken, Mannschaftskasse, Messenger, Abstimmungen und Teamcloud. Derzeit nutzen über 68.000 Teams mit über einer Million aktiven User das Angebot, das im Monat durchschnittlich um rund 53.000 Nutzer wächst. Die reichweitenstärkste Zielgruppe der App sind Fußballer, die 70 Prozent der Spieler Plus-Teams betreiben. Die 2014 gelaunchte Anwendung ist eigenen Angaben zufolge Marktführer im Bereich Teamorganisatios-Apps in Deutschland.

Marcel Hager, Geschäftsführer von Sportplatz Media: "Die App hat in den letzten Jahren eine immense Verbreitung erfahren, wird ausschließlich von aktiven Sportlern genutzt und passt somit perfekt in unser Portfolio. Wir haben unsere Reichweiten und unser digitales Portfolio in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und haben uns im Rahmen der gemeinsam mit unserem Gesellschafter kicker / Olympia Verlag entwickelten Strategie, als erfolgreicher Player im Amateursport etabliert. Wir bieten damit für Spieler Plus ein optimales Umfeld, um

unsere gemeinsamen, ambitionierten Ziele zu realisieren."