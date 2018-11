%%%Presse Grosso: Grossounion will bei Uelzener Pressegroßhandlung einsteigen%%%

Der Markt der Pressegroßhändler konsolidiert sich weiter: So plant nun offenbar die Grossounion mit Sitz in Hannover, bestimmte Vermögenswerte an der Pressegroßhandlung Hans Küpper aus Uelzen zu erwerben. Das geht aus einem Eintrag beim Bundeskartellamt hervor. Details zu dem Deal sind bisher noch nicht bekannt.

Weitere Infos gibt es unter DNV-Online.net.