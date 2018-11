%%%netID startet mit 60 Partnerseiten %%%

Der offene Login-Standard netID ist heute mit ersten Partnerseiten gestartet. So hat Ippen Digital den grünen netID Button auf rund 50 Portalen wie Merkur.de und tz.de integriert. ProSiebenSat.1 nutzt netID-Logins auf seinen Senderportalen sowie dem Anmeldeservice 7Pass.de. Und ie Mediengruppe RTL Deutschland startet mit dem Kochportal kochbar.de.

Zudem schließt sich die Calida Group, ein Bekleidungskonzern mit Hauptsitz in der Schweiz, der European netID Foundation an. netID ist bereits auf den drei Online-Shops Calida.com, Craft-sports.de und Onmyskin.de eingebunden. Weitere Marken und E-Commerce-Angebote, die die Calida Group in neun europäischen Ländern betreibt, sollen nach und nach ebenfalls den netID-Button erhalten.

Über 35 Millionen Internet-Nutzer können sich auf den Partnerseiten ab sofort mit ihren bestehenden Web.de-, GMX- und 7Pass-Accounts anmelden. Wer nicht über einen solchen Account verfügt, kann sich mit einer beliebigen E-Mail-Adresse auf der Seite netid.de oder direkt auf den Partnerseiten registrieren.

"Wir freuen uns, dass zum Start bereits 60 Internet-Angebote aus den Bereichen Information, Unterhaltung und E-Commerce mit dem netID Login nutzbar sind. Dieses Angebot werden wir nun gemeinsam mit den Partnern, die wir in den letzten Wochen gewonnen haben, zügig ausbauen", sagt Sven Bornemann, Vorstandsvorsitzender der European netID Foundation.

Die European netID Foundation hatte im September zur Dmexco ihr Partnernetzwerk bekannt gegeben. Dazu zählen unter anderem die Medienhäuser Süddeutsche Zeitung, Spiegel-Gruppe, Gruner + Jahr und Scout24, die E-Commerce-Anbieter Zalando, Otto Group, C&A, Conrad Elektronik, Douglas sowie der Paketdienstleister DPD. Jedes Unternehmen legt in Abstimmung mit der Stiftung individuell fest, zu welchem Zeitpunkt und auf welchen Partnerseiten der netID Login-Button integriert wird.