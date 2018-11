%%%Bertelsmann steigert Umsatz%%%

Der Bertelsmann-Konzern, Gütersloh, verzeichnet nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres eine positive Umsatzentwicklung. Die Erlöse stiegen per Ende September 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz negativer Wechselkurseffekte um 2,4 Prozent auf 12,4 Mrd. Euro (VJ: 12,1 Mrd. Euro), den höchsten Wert seit 2007. Das organische Wachstum verbesserte sich auf 2,6 Prozent. Dabei verzeichneten die Wachstumsgeschäfte des Konzerns eine organische Umsatzsteigerung um 10 Prozent auf 4,2 Mrd. Euro. Zu den Wachstumsplattformen von Bertelsmann zählen u.a. die Digitalgeschäfte der RTL Group und von Gruner + Jahr, Fremantle, BMG, die im Unternehmensbereich Arvato gebündelten Logistik- und Finanzdienstleistungsaktivitäten sowie die Bertelsmann Education Group.

Das Operating EBITDA blieb mit 1,62 Mrd. Euro leicht unter dem Vorjahreswert (VJ: 1,64 Mrd. Euro). Ohne Berücksichtigung von negativen Wechselkurseffekten lag das Operating EBITDA rund ein Prozent über dem Vorjahreswert. Positiv wirkte sich insbesondere die Entwicklung von Arvato aus, während die Bertelsmann Printing Group das Ergebnis belastete. Zudem war das Vorjahresergebnis durch einen Immobilienverkauf positiv beeinflusst. Die EBITDA-Marge betrug 13,1 Prozent (VJ: 13,5 Prozent). Das Konzernergebnis lag bei 671 Mio. Euro (VJ: 694 Mio. Euro).

Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Das Geschäftsjahr 2018 verläuft für Bertelsmann erfreulich. Unser Wachstumsprofil hat sich weiter verbessert. So erzielten wir bei unseren Wachstumsgeschäften aus eigener Kraft eine Umsatzsteigerung von 10 Prozent. Diese gute Geschäftsentwicklung wird begleitet von großen Fortschritten bei der Umsetzung unserer Strategie in den vergangenen Monaten. So schlagen wir ein neues Kapitel für unsere CRM-Geschäfte bei Arvato auf und treten in eine langfristige Partnerschaft mit Saham ein. Die neu entstehende Unternehmensgruppe wird führende Marktpositionen in Europa, Afrika und dem Nahen Osten einnehmen, verbunden mit einer starken Präsenz in Amerika und Asien. Darüber hinaus werden wir mit der Übernahme von OnCourse Learning unsere Bildungsaktivitäten in den USA massiv stärken."