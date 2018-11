%%%Konsolidierung im Presse-Grosso: Süddeutsche Zeitungszentrale und KFS Presse-Grosso fusionieren%%%

Die Grossofirmen Süddeutsche Zeitungszentrale Presse-Grosso GmbH, Esslingen, und KFS Presse-Grosso GmbH & Co. KG, Reutlingen, werden sich am 1. Januar 2019 zur Süddeutschen Zeitungszentrale GmbH & Co. KG zusammenschließen. Die neue SZZ beliefert in Zukunft rund 3.800 Einzelhändler in den Landkreisen Stuttgart, Esslingen, Göppingen, Böblingen, Tübingen, Reutlingen, in Teilen des Nordschwarzwalds sowie der schwäbischen Alb. Das Unternehmen wird voraussichtlich einen Umsatz von knapp 80 Millionen Euro erwirtschaften. Sitz der Gesellschaft ist der Standort der heutigen SZZ in Esslingen. Zusätzlich ist ein Umschlagsplatz südlich von Reutlingen geplant.

Geschäftsführer der neuen Gesellschaft werden Jürgen Kieslich und Holger Kossmann. Hans Helfferich, Geschäftsführer der heutigen SZZ, wird als Geschäftsführer der SZZ-Tochtergesellschaft Paul Stephan für das Tabakwaren- und Convenience-Geschäft verantwortlich zeichnen.

Frank Nolte, Geschäftsführer bei KFS und 1. Vorsitzender des Bundesverbandes Presse-Grosso, steht der neuen SZZ als Gesellschaftervertreter von KFS vor Ort zur Verfügung.

Die Fusion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.