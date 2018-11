%%%OZ Verlag bringt weiteres DIY-Highlight heraus%%%



'einfach machen' erscheint alle zwei Monate

Der OZ Verlag in Rheinfelden bringt heute (8.11.2018) die neue Zeitschrift 'einfach machen – kreative Deko für Zuhause' auf den Markt. Das Heft richtet sich an Frauen, die gern dekorieren, basteln, malen oder handarbeiten. Es erscheint künftig alle zwei Monate in einer Druckauflage von 80.000 und zu einem Preis von 3,90 Euro.

Der OZ Verlag gehört zur Münchner Media Group Medweth (MGM) und ist auf Special-Interest- sowie Hobby-Zeitschriften spezialisiert.