Gruner + Jahr startet ein Bookazine für Katzen-Fans

Am 28. Januar 2019 bringt der Hamburger Verlag Gruner + Jahr ein neues Bookazine für Katzen-Freunde auf den Markt. Der Titel 'Miau' (eine Mischung aus Zeitschrift und Buch) soll viermal im Jahr erscheinen und kostet am Kiosk 8,90 Euro. Die Druckauflage beträgt 90.000 Exemplare. Die angepeilte Zielgruppe sind Personen ab 30 Jahren mit höherer Bildung und höherem Einkommen - vorwiegend in Städten ab 100.000 Einwohner. Bei der Gruner + Jahr-Tochter Prisma Media in Paris erscheint bereits eine französische Version des Bookazines.

