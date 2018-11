%%%Cover des Monats Oktober: 'Dummy' erteilt der Dummheit eine Lektion%%%





Die Zeitschrift 'Dummy' gewinnt mit einem Titel zum Thema Dummheit im Oktober beim Kreativ-Wettbewerb Cover des Monats. Unsere Expertenjury überzeugte der Mut der Heftmacher rund um Herausgeber Oliver Gehrs, die gestalterische Idee und die ungewöhnliche, auffallende Inszenierung. Ein besonderer Beitrag zum Kampf für die Pressefreiheit.

Das sagen die Juroren zum Gewinner-Cover 'Dummy' 3/2018:

Vincent Schmidlin, ab 2019 Sprecher der Serviceplan Agenturholding: "Laut, anklagend und rebellisch. Passend im Graffiti-Neonpink-Look umgesetzt."

Markus Haupt, Kreativdirektor bei C3: "Einfach toll."

Falk Zimmermann, Leiter digitale Entwicklung bei Die Neue Welle Radiobeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG: "Da fehlt mir dazu ein: 'Nur Narrenhände bekritzeln Bank und Wände.' Zum Thema Dummheit sehr passend."

Robert Krause, Geschäftsführer bei Scholz & Friends: "Handschrift bricht aus dem Magazin-Einerlei. Mutig."

Peter Brawand, Geschäftsführender Gesellschafter von BrawandRieken: "Die gesammelten Weisheiten einer Klowand als Titelbild – was für eine tolle Bildidee. Das weckt Neugier und macht Lust auf den Inhalt..."

Stefanie Tannrath, Managing Director Carat Deutschland: "Das Thema des Hefts "Dummheit" sehr schön visualisiert."

Gerrit Gley, Geschäftsführer Gley Rissom Thieme & Co.: "Fällt einfach sofort auf, sehr schön quasi ungestaltet gestaltet."

Sina Brückmann, Creative Director bei ressourcenmangel: "Gute Ausgabe, guter Titel. Fällt auf und gefällt."

Alle Ergebnisse und Statements gibt es unter www.cover-des-monats.de.

Was sich 'Dummy'-Herausgeber Oliver Gehrs bei dem Cover gedacht hat, lesen Abonnenten von 'new business' in der kommenden Print-Ausgabe.