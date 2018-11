Axel Springers 'Fußball Bild' wird Ende 2018 eingestellt

%%%Axel Springers 'Fußball Bild' wird Ende 2018 eingestellt%%%

Wenn die Bundesliga in die Winterpause geht, verabschiedet sich auch Axel Springers 'Fußball Bild' von ihren Lesern. Der Titel wird am Montag nach dem letzten Bundesligaspieltag 2018 zum letzten Mal als eigenständige Publikation erscheinen. Die tägliche Fußballzeitung von 'Bild' startete nach einem Testlauf in München und Stuttgart am 20. Januar 2017 in ganz Deutschland. 'Fußball Bild' wird vom redaktionellen Kompetenzcenter Sport der 'Bild'-Gruppe hergestellt und fasst Montag bis Samstag die umfassende Fußball-Berichterstattung von 'Bild', der 23 'Bild'-Regionalausgaben und der digitalen 'Bild'-Angebote zusammen.



Carolin Hulshoff Pol, Verlagsleiterin 'Bild'-Gruppe, erklärt: "'Fußball Bild' ist eine tolle Zeitung, das wurde uns in der Marktforschung und durch Rückmeldungen aus der Fußball-Branche eindrucksvoll bestätigt. Leider mussten wir nach fast zwei Jahren feststellen, dass wir gemeinsam viel gelernt und erreicht haben, aber 'Fußball Bild' nach unseren hohen wirtschaftlichen Maßstäben unter unseren Erwartungen geblieben ist. Viele fußballbegeisterte Leser in Deutschland lesen täglich weiter 'Bild'. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden Tag mit großer Leidenschaft dafür eingesetzt haben. Schlimmer als das Aus von 'Fußball Bild' wäre, wenn wir es nicht versucht hätten. Wir werden auch weiterhin den Mut und die Ideen haben, neue Dinge auszuprobieren."

zurück

( ) 09.11.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen