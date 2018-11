Sky bezeichnet Werbeunterbrechung während Bundesliga-Spiel als technisches Versehen

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich für die Werbeunterbrechung während des Bundesliga-Abendspiels am Samstag (0.11.2018) entschuldigt. In der Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund war in der 65. Minute, während der Auswechslung von Mats Hummels, ein 20-sekundenlanger Werbespot eingeblendet worden. Der Abo-Kanal sprach noch während der Begegnung über seinen Twitter-Kanal von einem Fehler und entschuldigte sich bei seinen Zuschauern. Geplant war die Unterbrechung offenbar nicht: Die am Bildschirmrand eingeblendeten Ergebnisse stammten von einem vergangenen Spieltag.



